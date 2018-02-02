РИАМО – 2 фев. Инфляционные ожидания жителей России в январе остались на уровне 8,9%, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Инфляционные ожидания населения в январе сохранились вблизи исторических минимумов — на уровне 8,9%. При этом все больше россиян рассчитывают на рост потребительских цен вблизи 4% как в пределах года, так и на горизонте трех лет», - сообщается на сайте Банка России.

Как отметил регулятор, в прошлом году инфляция замедлилась до рекордных 2,5%. Это оказывало влияние на инфляционные ожидания граждан и на их оценку темпов роста цен.

«В итоге оба показателя к концу года опустились до исторических минимумов. При этом разрыв между наблюдаемой и прогнозируемой россиянами на год вперед инфляцией сократился до минимального значения в 1 процентный пункт. Это может свидетельствовать о том, что все большее число опрошенных осознают замедление темпов инфляции», - пояснили в Центробанке.