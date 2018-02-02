РИАМО - 2 фев. Полицейские задержали злоумышленника, который ворвался в квартиру женщины на Ленинградском проспекте в Москве и похитил у нее деньги и телефон, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что 1 февраля в 04:27 на службу «02» поступило сообщение о разбое в квартире по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 1. Полицейские установили, что когда из своей квартиры выходила женщина 1980 года рождения, то в нее вошел неизвестный, и угрожая ей предметом, похожим на нож, открыто похитил мобильный телефон и деньги, затем скрылся на поджидавшей его машине «ВАЗ 2110».

«Первого февраля в 05:40 сотрудниками АП ОМВД по адресу: город Москва, улица Скаковая, дом 22, была остановлена машина, в которой находились два неработающих гражданина 1990 года рождения, которые изобличены в совершении указанного преступления», - сказал собеседник агентства.