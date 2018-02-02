РИАМО - 2 фев. Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену моратория на создание и расширение особых экономических зон (ОЭЗ) в российских регионах, сообщает ТАСС.

Первого февраля под председательством Путина в Ростове-на-Дону состоялось заседание президиума Государственного совета, посвященное перспективам развития промышленного потенциала регионов России. В ходе заседания губернатор Новгородской области Андрей Никитин поднял вопрос отмены моратория на создание ОЭЗ, его поддержал министр экономического развития Максим Орешкин.

«Хорошо, давайте (подготовьте – ред.) доклад (по этому вопросу – ред.), и снимем (мораторий – ред.). Я согласен», - ответил Путин.

Орешкин подчеркнул, что до введения моратория на ОЭЗ направляли федеральные деньги, сейчас же все передано на уровень регионов. Поэтому, отметил министр, мораторий необходимо снять и перезапустить этот инструмент.

Ранее с предложением снять мораторий на создание новых ОЭЗ к Путину обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Предложение прозвучало на заседании Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов в Кремле в декабре прошлого года. По мнению Воробьева, отмена моратория, введенного в 2016 году после выявления нарушений в работе ОЭЗ, позволит регионам привлекать новых инвесторов.