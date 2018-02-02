РИАМО - 2 фев. ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) просит автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за вероятного снегопада, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ведомства.

«В ближайшее воскресенье в столице ожидается серьезное ухудшение погоды и снегопад. По данным синоптиков, вероятно выпадение месячной нормы осадков. В связи с этим ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» просит водителей быть внимательнее на дорогах, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной техники», - сказал сотрудник пресс-службы.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

По прогнозам синоптиков, со 2 по 4 февраля 2018 года в Московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега. На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова. При этом только за воскресенье, 4 февраля, в Москве может выпасть почти полная февральская норма осадков.

В пятницу и субботу снегопады будут лишь набирать силу, а в воскресенье осадки резко усилятся. Снегопады при этом могут переходить в дожди. Ночью в понедельник интенсивные осадки будут выпадать уже в виде снега, и только днем, по мере отхода циклона, ненастье начнет слабеть.

Февральская норма осадков составляет 36 миллиметров.