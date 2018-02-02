РИАМО - 2 фев. ГИБДД проведет в феврале в подмосковном городском округе Жуковский семь рейдов, два из них – «Нетрезвый водитель, остальные пять – «Детское кресло», сообщается на сайте администрации города.

«В феврале 2018 года на территории обслуживания отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский запланированы оперативно-профилактические мероприятия: 1 и 6 февраля — «Детское кресло»; 11 февраля — «Нетрезвый водитель»; 13 и 20 февраля — «Детское кресло»; 24 февраля — «Нетрезвый водитель»; 27 февраля — «Детское кресло», - отмечается в сообщении.

При этом в целях исключения случаев нарушения законности, участникам дорожного движения целесообразно использовать средства аудио- и видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции, напомнили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии и грубо нарушают Правила дорожного движения. Инспекторы готовы принять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения», - добавляется в сообщении.

О выявлении указанных фактов можно сообщить по телефонам: 8 (495) 556-99-37; 8(495)556-18-27 и по электронной почте zhukowsky.gibdd@yandex.ru.