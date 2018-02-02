РИАМО - 2 фев. Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на девушку на Автозаводской улице в Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он пояснил, что 31 января в 23:57 в ОМВД обратилась девушка 1999 года рождения, проживающая в доме 13/1 на Автозаводской улице, и заявила о разбое у дома по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 31 января в 23:40 по адресу: улица Автозаводская, дом 13/1, неизвестный, угрожая девушке предметом, похожим на нож, открыто похитил телефон сотовой связи и наушники, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил сотрудник пресс-службы.