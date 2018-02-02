РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 2 фев. В поликлинике №2 на улице Парковской в Орехово-Зуеве завершили ремонт, в кабинетах установили новое специализированное оборудование, позволяющее на месте определять диагноз, сообщила депутат Госдумы Валентина Кабанова в ходе рабочей поездки в обновленное учреждение здравоохранения.

Ремонт поликлиники провели по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья», благодаря участию в ней отремонтировали фасад здания, вестибюль, коридоры и кабинеты. Вход оборудовали по программе «Доступная среда», что существенно облегчит передвижение людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками. Коридоры детского отделения разукрасили яркими рисунками.

«Самое главное, что в поликлинике установили новое оборудование, к примеру, компьютерный томограф. Раньше приходилось направлять пациентов для уточнения диагноза в МОНИКИ. Теперь все можно сделать на месте, а результаты исследования переслать по электронной почте. Приятно, что нашлись и специалисты, некоторые приехали из других городов и областей», – сказала Кабанова.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в экскурсии по обновленному медучреждению также участвовал глава городского округа Геннадий Панин, который отметил масштабную работу, проведенную в лечебном учреждении.

«Результат ремонта мне понравился, особенно в детском отделении, оно стало солнечным и ярким. Посетители тепло отзываются о произошедших изменениях, которых так давно ждали. Люди убедились, что слова не расходятся с делами», – сказал Панин.