РИАМО - 2 фев. В столичные отделения ЗАГС поступило порядка 530 заявлений о заключении брака 14 апреля, накануне Красной горки, сообщила РИАМО в пятницу начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

В 2018 году Красная горка отмечается 15 апреля. По традиции, браки, заключенные в этот день и накануне, приносят счастье, удачу и богатство. Другое название Красной горки - Фомино воскресенье.

«На 14 апреля 2018 года подано 526 заявлений о заключении брака», - сказала Муравьева.

Заявление о заключении брака в Москве подается максимально за полгода до даты регистрации. При этом будущим молодоженам необходимо учесть, что воскресенье и понедельник - выходные дни для органов ЗАГС.

«Также на сегодняшний день у молодоженов, желающих зарегистрировать брак в Москве, наиболее популярны следующие даты в 2018 году: на 17 февраля подано 851 заявление; на 24 февраля - 661 заявление; на 3 марта - 594 заявления; на 21 апреля - 452 заявления; на 3 и 10 февраля - по 451 заявлению; на 2 февраля - 348 заявлений; на 28 апреля - 341 заявление», - добавила Муравьева.

Ранее она сообщала, что в День всех влюбленных (14 февраля) в столичных отделениях ЗАГС брак намерены зарегистрировать около 300 пар.