РИАМО - 2 фев. Рузская районная больница допустила нарушения порядка и проведения электронного аукциона на поставку медицинского кислорода и закиси азота, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Любергаз» на действия государственного учреждения здравоохранения «Рузская районная больница» при проведении электронного аукциона на поставку кислорода медицинского и закиси азота. Согласно доводу жалобы, документация электронного аукциона составлена в нарушение норм закона о контрактной системе.

«Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий ГБУЗ МО «Рузская районная больница» и признало жалобу ООО «Любергаз» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало медицинскому учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.