РИАМО - 2 фев. Министерство социального развития Московской области объявило конкурс на кадровый резерв для директоров учреждений социального обслуживания, заявки на конкурс принимают с 1 по 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития Подмосковья.

«Министерство социального развития Московской области проводит конкурс на включение в резерв кадров для замещения вакантных должностей директоров государственных учреждений социального обслуживания Московской области и центров занятости населения Московской области, подведомственных министерству социального обслуживания Московской области», - отмечается в сообщении.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства социального развития Московской области http//msr.mosreg.ru/ в разделе «Документы//Кадровый резерв (подведомственные учреждения)». Сбор заявок от кандидатов осуществляется с 1 по 28 февраля 2018 года. К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные лица.