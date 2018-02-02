РИАМО - 2 фев. В январе 2018 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 31 проверку объектов, строящихся на территории Центрального административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 82 нарушения, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», - сказал председатель столичного комитета Стройнадзора Олег Антосенко.

Среди проверенных объектов – административное здание ГУВД Москвы на улице Петровка, 38, спорткомплекс с общежитием РЭУ имени Г. В. Плеханова в Стремянном переулке, владение 28 и ряд других зданий.

Участникам строительства выдали 21 предписание об устранении нарушений, оформлено 34 протокола, рассмотрено 28 протоколов об административных правонарушениях в области строительства (в том числе с 2017 года) с наложением штрафных санкций на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс тщательно отслеживает качество строительно-монтажных работ. В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ЦАО находится 162 объекта строительства общей площадью около 2,6 миллиона квадратных метров», - отметил Антосенко.

В 2017 году в центре столицы Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 56 объектов капстроительства общей площадью 1,21 миллиона «квадратов», включая объекты реконструкции.