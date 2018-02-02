РИАМО - 2 фев. Количество горожан, которые заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в столице в период с сентября 2017-го по январь 2018-го года, снизилось на 17% по сравнению с прошлым аналогичным эпидсезоном, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Об этом на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы в пятницу мэру столицы Сергею Собянину доложил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Начиная с 1 сентября 2017 года по 28 января 2018 года, в медицинских учреждениях Москвы зарегистрированы более 1,277 миллиона случаев заболевания ОРВИ, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого эпидсезона. Лабораторно было подтверждено 30 случаев гриппа, все – у лиц, не сделавших прививки», — говорится в сообщении.

В настоящее время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 30-49%.

Как напоминается в сообщении, на 1 декабря 2017 года прививки от гриппа в Москве сделали более 6,755 миллиона человек, в том числе 1,182 миллиона детей. Охват вакцинацией составил 55,1% населения столицы, что значительно больше, чем в среднем по России (45,9%).