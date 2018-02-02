РИАМО - 2 фев. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения на мужчину на улице Плеханова на востоке Москвы, пострадавший с переломом лобной кости госпитализирован в больницу, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 1 февраля в 18:24 на службу «02» поступило сообщение от граждан о разбое по адресу: улица Плеханова, дом 14, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, нанесли удар в область головы гражданину 1962 года рождения и открыто похитили у него 15 тысяч рублей и 800 долларов США, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

Пострадавший с переломом лобной кости, ушибленной раной головы был госпитализирован в медучреждение, уточнил он.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил сотрудник пресс-службы.