РИАМО - 2 фев. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который ранил ножом в грудь молодого человека в подуличном переходе станции московского метро «Беляево», возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что 1 февраля в 05:34 на службу «02» от наряда скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Профсоюзная, дом 102.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в подуличном переходе станции метро «Беляево» обнаружен гражданин 1991 года рождения, который госпитализирован в медучреждение с колото-резаной раной груди справа. Установлено, что ранение ему нанес неизвестный», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил сотрудник пресс-службы.