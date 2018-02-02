РИАМО - 2 фев. На портале «Наш город» в феврале планируется создать специальный раздел, в котором жители столицы смогут оставлять свои пожелания по улучшению работы городских служб и повышению качества городской среды, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы в пятницу заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и столичного правительства Анастасия Ракова доложила мэру столицы Сергею Собянину об итогах работы портала «Наш город» в 2017 году. Кроме того, были озвучены дальнейшие планы по развитию портала.

«В феврале 2018 года на портале «Наш город» планируется создать новый раздел «Мэр, у меня есть идея» для сбора и реализации предложений москвичей по улучшению работы городских служб и повышению качества городской среды. Также в течение года запланировано открыть до 17 новых проблемных тем, по которым можно будет направить жалобы в адрес городских властей», — говорится в сообщении.

Что касается итогов работы портала в 2017-м, то в течение года там зарегистрировались 168 тысяч москвичей, общее число пользователей портала увеличилось до 1,1 миллиона человек. Кроме того, в прошлом году на портале пользователи опубликовали 839 тысяч сообщений – на 12% меньше, чем в 2016 году. Снижение числа поступивших жалоб произошло впервые с момента создания портала в 2011-м. В частности, количество жалоб на качество и своевременность уборки дворов и дорог сократилось на 25%, на ямы во дворах – на 16%, на некачественное содержание остановок общественного транспорта – на 15%. Основной причиной снижения числа жалоб могло стать повышение качества работы служб городского хозяйства.

«Как и в предыдущие годы, тематика обращений на портал «Наш город» носит выраженный сезонный характер. Зимой пользователи чаще указывают на проблемы с уборкой дворов, летом «горячей темой» является содержание зеленых насаждений, в межсезонье наибольшую озабоченность вызывают ямы во дворах и грязь в подъездах», — добавляется в сообщении.

Почти 80% проблем, о которых пользователи портала заявили в прошлом году, было решено в течение не более восьми рабочих дней.