РИАМО - 2 фев. Ряд электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги с 8 февраля будет курсировать по измененному расписанию, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Расписание нескольких пригородных поездов на Горьковском направлении изменится в утреннее время с 8 февраля в связи с работами по улучшению графика движения пригородных поездов», - говорится в сообщении.

Так, пригородный электропоезд №6525 сообщением Железнодорожная – Москва отправлением в 9:53 будет курсировать по выходным дням, вместо него по рабочим дням будет курсировать пригородный поезд №6587Р сообщением Купавна – Москва пасс. Курская.

Кроме того, пригородному поезду №6518Р сообщением Москва - Железнодорожная отправлением в 8:18 продлевается маршрут следования до станции «Купавна».