РИАМО – 2 фев. Правительство России выдаст в 2018 году отдельным категориям граждан государственные жилищные сертификаты на общую сумму в 14,87 миллиарда рублей, сообщает в пятницу Газета.ru.

«В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». В 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата на общую сумму 14,87 миллиарда рублей», – сообщается на сайте кабмина.

Данные сертификаты предназначены военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы, и приравненным к ним лицам.

Кроме того, сертификаты получат граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», а также вынужденные переселенцы.

Также сертификаты могут получить россияне, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.