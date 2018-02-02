РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 фев. Сотрудники администрации подмосковного Подольска выявили незаконное складирование снега в овраге микрорайона Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального управления администрации в Климовске в рамках мониторинга территории зафиксировали факт незаконного складирования снега в овраге ГСК-14 на улице Индустриальная. Они составили акт по административному правонарушению и направили его в правоохранительные органы для принятия мер административной ответственности», – говорится в сообщении.

За нарушение условий размещения снежных свалок виновные могут быть оштрафованы: граждане на сумму от одной тысячи до 3 тысяч рублей; должностные лица – от 5 до 10 тысяч рублей; юридические лица – от 15 до 50 тысяч рублей.

Жители, которые стали свидетелями несанкционированного складирования снега на территории микрорайона Климовск, могут сообщить об этом в территориальное управление по телефону 8(496)756-68-12 или 8(977)868-43-48.