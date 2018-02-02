РИАМО - 2 фев. Спасатели ликвидировали возгорание газового баллона на востоке Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«Спецслужбы оперативно прибыли на Оренбургскую улицу и ликвидировали возгорание сразу же по прибытии, площадь которого составила менее 1 метра. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в техцентре на улице Оренбургская произошло возгорание пропанового баллона с угрозой взрыва.