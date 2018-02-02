РИАМО - 2 фев. Мокрый снег, местами сильный, метель, снежные заносы и сильный порывистый ветер ожидаются в Подмосковье 3 февраля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля 2018 года по Московской области ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на дорогах местами снежные заносы, ветер 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При сильном снеге жителям рекомендовали быть осторожными при нахождении на улице, закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, водителям — воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

При метели жителям региона рекомендовали плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами, подготовиться к возможному отключению электроэнергии, убрать с балконов и подоконников все вещи, которые может унести, и соблюдать другие меры предосторожности.

«При порывистом ветре: уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», — добавляется в сообщении.

Кроме того, жителям также рекомендовали избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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