РИАМО - 2 фев. В Орехово-Зуевском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти 14-летней школьницы, рядом с которой лежал пакет и аэрозольный баллончик, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летней девочки.

«Первого февраля 2018 года в своей квартире женщина обнаружила дочь, лежащую в бессознательном состоянии в туалете. Рядом с девочкой находился пакет и аэрозольный баллончик. По предварительным данным девочка вдыхала пары из указанного баллончика», - говорится в сообщении.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки. В ходе осмотра места происшествия изъяты ноутбук и телефон погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Главное следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой быть бдительными, проводить с детьми соответствующие профилактические беседы, донося то, что различного рода игры могут привести к летальным последствиям», - заключается в материале.