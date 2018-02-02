РИАМО - 2 фев. Более 260 километров линий электропередачи капитально отремонтировали и еще свыше 400 построили на территории Подмосковья за минувший год, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

Министерство энергетики и министерство имущественных отношений Московской области положительно оценили работу АО «Мособлэнерго» в 2017 году. Руководство двух министерств региона подвело итоги производственной деятельности компании и определило планы на текущий год в ходе состоявшегося в «Мособлэнерго» годового совещания с участием руководителей предприятия.

«В 2017 году компанией завершены работы по капитальному ремонту 267 километров ЛЭП, 844 единиц оборудования. В рамках инвестиционной деятельности «Мособлэнерго» построило в Подмосковье 416 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, ввело 115 МВА дополнительной трансформаторной мощности», - сообщил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань.

Кроме того, на 100% выполнена программа капитального ремонта, программа строительства и реконструкции подстанций, а также линий электропередачи.

Как отметил Брижань, в текущем году компания планирует увеличить объемы капитального ремонта и привести в порядок еще 307 километров линий электропередачи. Также предполагается рост количества исполненных договоров на технологическое присоединение. По результатам прошлого года эта цифра уже увеличилась более чем на 2 тысячи договоров по сравнению с 2016 годом.

Министр энергетики региона Леонид Неганов отметил успехи компании и подчеркнул, что итоговые цифры соответствуют действительности, тогда как есть примеры других электросетевых компаний, где отчетные цифры не являются статистической правдой. Министр также обратил внимание на важность работы с обращениями потребителей.

«Энергетики всегда находятся на острие взаимоотношений с жителями региона. Любая жалоба от потребителя должна быть в зоне повышенного внимания. Клиентоориентированный подход в работе «Мособлэнерго» – безусловный плюс компании. Старайтесь делать свою работу максимально хорошо, оперативно реагировать на каждую поступающую заявку», - подчеркнул министр.