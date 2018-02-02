РИАМО - 2 фев. Продавец-кассир магазина в центре Москвы вместе с девушкой мошенническим путем завладели суммой в размере около 34 тысяч рублей, принадлежащей организации, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 31 января в ОМВД России по Тверскому району Москвы поступило заявление от менеджера магазина, расположенного на Тверской улице, дом 16.

«Он сообщил, что в период с 6 декабря 2017 года по 18 января 2018 года по адресу: Тверская улица, дом 16 продавец-кассир данного магазина - мужчина 1996 года рождения и гражданка 1999 года рождения, мошенническим путем завладели денежными средствами на общую сумму 33 882 рубля, принадлежащими фирме», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.