РИАМО - 2 фев. Общеобразовательную школу на 550 мест с блоком начальных классов и собственным дендропарком на 3-й Хорошевской улице в районе Хорошево-Мневники планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общеобразовательную школу с собственным дендропарком на 3-й Хорошевской улице, владение 7 (СЗАО) планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2019 года», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, разрешение на строительство отдельно стоящего здания школы на 550 мест с блоком начальных классов было выдано 26 января 2018 года.

«Здание разместится внутри двора в ЖК «Хорошевский». Для учащихся будут оборудованы комфортные классы, лаборатории, современные спортивные залы», - подчеркнул он.

Также Тимофеев уточнил, что в школьном дендропарке высадят редкие виды деревьев и кустарников, рядом с каждым из них установят специальные информационные таблички.

Одновременно со школой было выдано разрешение на строительство трехэтажного детского сада на 170 мест в пристроенной части корпуса №18 ЖК «Хорошевский.

«Во дворе будут обустроены огороды, где воспитанники смогут сажать различные растения, включая салаты и овощи. Это даст детям возможность наблюдать за ростом растений, понимать, как устроен их жизненный цикл, учиться бережно относиться к природе», - добавил председатель Москомстройинвеста.

Детский сад планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Освоение площадки под строительство ЖК «Хорошевский» началось в январе 2015 года. Вводить жилой комплекс в эксплуатацию инвестор (ГК «МонАрх») намерен в четыре этапа с 2018 года по 2020 год.

Общая площадь объектов комплекса составит 358,2 тысячи квадратных метров. В составе комплекса предусмотрено строительство 15 жилых корпусов переменой этажности, которые рассчитаны на 6,5 тысяч жителей. В подземной части разместится автостоянка на 2732 машино-места и единственный в Москве тир со стрелковой галереей длиной 300 метров.

Помимо этого, для досуга жителей будет организован амфитеатр на 100 гостей и шахматное поле. Кроме того, на стадии строительства находится бизнес-центр, на первых этажах которого разместится фитнес-клуб с бассейном и торговая галерея, а на верхних – офисные помещения.