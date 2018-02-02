РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 2 фев. Филиал компании IRBIS MOTORS, специализирующейся на производстве техники, способной преодолевать бездорожье, открылось в Орехово-Зуеве 1 февраля, новое предприятие готово производить порядка 6000 снегоходов в год, сообщил генеральный директор Михаил Бурда.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, компания IRBIS MOTORS появилась в 2001 году во Владивостоке. Группа молодых людей, увлеченных мотоциклами, решила создать предприятие, выпускающее продукт, доступный широкому кругу покупателей, не уступающий по качеству японцам и европейцам. Первым на рынке появился скутер IRBIS-Z50R, а уже с 2006 года начала развиваться дилерская сеть. Сейчас это более 2000 центров.

«В 2016 году мы решили открыть производство техники для бездорожья в Подмосковье, выбор пал на Орехово-Зуево. И вот 1 февраля долгожданное событие свершилось – предприятие готово приступить к работе. Планируем производить порядка 6000 снегоходов в год», – сказал Бурда.

По его словам, название IRBIS выбрано не случайно, по аналогии с крупной хищной кошкой, живущей в горах Центральной Азии, она сильная и выносливая. Такая же и техника IRBIS MOTORS – мощная, способная пройти по любому бездорожью.

По сведениям агентства, на открытии предприятия в Орехово-Зуеве присутствовал глава городского округа Геннадий Панин. Вместе с Бурдой он торжественно перерезал ленточку, дав официальный старт новому производству.

«Я очень рад открытию в Орехово-Зуеве очередного предприятия. В первую очередь, благодаря ему появились дополнительные 80 рабочих мест. Теперь горожане смогут работать рядом с домом, не тратя время на поездки в Москву. На сегодняшний день производство уже в работе, а 65 ореховозуевцев трудятся в цехах компании. Видно, что люди довольны работой», – сказал Панин.

По информации агентства, руководитель компании сделал круг почета на снегоходе, выпущенном с конвейера предприятия в Орехово-Зуеве. По итогам мероприятия руководители городского округа и нового предприятия обсудили возможность производства комплектующих для продукции IRBIS на предприятиях Орехово-Зуева, что также будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики муниципалитета.