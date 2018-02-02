РИАМО - 2 фев. Автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,2 миллиона рублей угнали от дома в Сергиевом Посаде, полиция ведет розыск злоумышленника, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«В дежурную часть УМВД обратился мужчина 1991 года рождения с сообщением о том, что в период времени с 22:00 31 января до 12:30 1 февраля от дома в Сергиевом Посаде неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 1,2 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.