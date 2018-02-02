РИАМО - 2 фев. Вор-форточник проник в дом в Одинцовском районе, откуда похитил наручные часы, ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, ювелирные украшения на сумму более 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«В дежурную часть обратился москвич 1978 года рождения с заявлением о том, что 31 января в период времени с 11:30 до 19:45 в Одинцовском районе, деревня Сальково в его дом путем отжатия стеклопакета на первом этаже проник неизвестный и похитил наручные часы, ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, ювелирные украшения. Сумма ущерба – более 1,1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.