РИАМО - 2 фев. С 29 января по 1 февраля дорожные службы Московской области вывезли более 21 тысячи кубометров снега с региональных автодорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В период снегопадов производственные комплексы «Мосавтодора» и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных дорог, работали в усиленном режиме. За четыре дня в регионе выпало до 21 миллиметра осадков. Это около половины месячной нормы.

«Дорожный комплекс региона продолжает устранять последствия непогоды последних дней. Каждый день на дороги Подмосковья выходит около 700 единиц спецтехники и более 1 тысячи дорожных рабочих. Мы осуществляем онлайн мониторинг дорожно-транспортной ситуации и оперативно реагируем на обращения граждан на портал «Добродел» и в социальных сетях», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По прогнозам синоптиков, 2 февраля в Подмосковье облачно, возможен небольшой снег. В выходные в регионе ожидается мокрый снег, местами сильный. Количество осадков за сутки может превышать 10-15 миллиметров. Возможно налипание снега на провода и ветки деревьев, образование снежных накатов на дорогах.

«Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения», - заключается в сообщении.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, февраль в Москве и Подмосковье будет теплым и с большим количеством осадков.