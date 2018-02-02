РИАМО - 2 фев. Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью, Франция в целом желает обновления взаимоотношений с Россией, сообщила чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В пятницу проходит встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви Берманн. На встрече присутствуют представители инвестиционного блока областного правительства и профильных подмосковных министерств, а также представители ряда французских компаний.

«Я очень рада встретиться с вами и вашей командой. Франция заинтересована в сотрудничестве с Московской областью. Здесь (на встрече – ред.) представлено около 20 предприятий, в том числе те, которые уже работают с вами. Я хотела бы подчеркнуть, что несмотря на шероховатости и трудности на пути, французские фирмы не покинули Россию. Есть желание обновления наших отношений», - сказала Берманн.

Ранее Воробьев заявил, что Московская область очень заинтересована в партнерстве со всеми странами.