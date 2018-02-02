РИАМО - 2 фев. Полиция разыскивает преступника, который ограбил два продуктовых магазина в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

По его словам, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что в Солнечногорском районе, поселок Андреевка в помещении продуктового магазина сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Выездом на место установлено, что по вышеуказанному адресу в помещение магазина путем свободного доступа вошел неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из шкафа 24,1 тысячи рублей, и скрылся с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По словам сотрудника пресс-службы, подобная кража произошла также в Андреевке в этот же день только спустя 15 минут после первого преступления.

«Неизвестный, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из стола 6 тысяч рублей, принадлежащие ООО и скрылся с места происшествия», - добавил собеседник агентства.