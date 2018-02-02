РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. Тренер по скалолазанию из подмосковного Королева дошел до финала ТВ-шоу «Русский Ниндзя» на Первом канале, написал глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instgaram.

«Житель нашего города Михаил Белых дошел до финала шоу «Русский Ниндзя» на Первом канале. Михаилу 23 года, он тренер по скалолазанию. Серьезно увлекся этим видом спорта наш земляк в раннем детстве, он занимался скалолазанием на базе гимназии №18. Сейчас Михаил регулярно участвует в альпинистских походах», – написал Ходырев.

«Русский ниндзя» – российская версия японской телепередачи Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом. Его целью является популяризация спорта и здорового образа жизни. Всего в шоу приняли участие 300 человек из разных регионов России.