РИАМО - 2 фев. Ситуационный центр к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 откроется на улице Петровка, 38 в феврале, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Ситуационный центр к чемпионату мира по футболу на Петровке, 38 откроется в феврале. В настоящее время на объекте завершены фасадные и отделочные работы, завершается благоустройство прилегающей территории», - сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Проектом предусмотрено строительство административного здания с центром оперативного управления площадью 14120 квадратных метров.

В девятиэтажном здании, включая технический и два подземных этажа, расположен физкультурно-оздоровительный комплекс для сотрудников, автостоянка на 59 машино-мест, вертолетная площадка и командно-диспетчерский пункт. Кроме этого, в здании будет оборудован городской ситуационный центр по обеспечению общественной безопасности города.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.