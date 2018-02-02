РИАМО - 2 фев. Власти Подмосковья готовы помогать французским компаниям решать практические вопросы, которые возникают у них в ходе работы на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви Берманн в пятницу.

«У нас встречи с бизнесом традиционные, с Германией, Францией у нас тесные отношения. Исторически в Подмосковье работают известные компании. Надеюсь, что сегодняшняя работа в таком составе позволит нам решить практические вопросы, которые есть у бизнеса. Мы очень заинтересованы в это непростое для России время в партнерстве со всеми странами, не только с Европой», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на встречу пришли представители инвестиционного блока областного правительства, профильных подмосковных министерств.

Со стороны бизнеса участниками встречи стали представители компаний Setec, Systra, Innothera, «Ашан», Danone, «Фениче Рус», «Леруа Мерлен», Michelin, Sanofi, Rumex и других.

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