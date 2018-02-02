РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Формирование городского округа Люберцы в 2017 году прошло без нарушений закона, сообщил прокурор городского округа Люберцы Александр Саломаткин.

В пятницу руководство Люберецкой прокуратуры отчиталось перед СМИ о проделанной работе за 2017 год.

«В 2017 году Люберецкий район пережил сложный процесс формирования в городской округ, за которым прокуратура пристально следила. Нарушений закона при формировании округа не было», – сказал Саломаткин.

Он добавил, что не было нарушения закона и во время формирования нового совета депутатов, и на выборах главы городского округа.