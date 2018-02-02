РИАМО - 2 фев. В Подмосковье в 2018 году для учреждений здравоохранения планируют закупить тяжелое медицинского оборудования на сумму свыше 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В 2018 году для учреждений здравоохранения Московской области запланировано приобретение 39 единиц тяжелого медицинского оборудования, общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей», - сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

За период с 2015 по 2017 годы в подмосковных медучреждениях ввели в эксплуатацию 176 единиц тяжелого оборудования: рентгеновских аппаратов, МРТ, флюорографов, аппаратов УЗИ, маммографов и других.

«Для снижения уровня смертности и ранней выявляемости заболеваний большое значение имеет оснащенность медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием», - уточнил министр.

По его словам, в Подмосковье реализуется проект по созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС), в 2017 году в единую сеть удалось подключить 150 тяжелых медицинских аппаратов в учреждениях здравоохранения Московской области.

Проект по созданию ЕРИС в подмосковных медучреждениях подразумевает формирование общего централизованного хранилища, в которое будут поступать данные о результатах исследования со всех тяжелых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других. Таким образом, получить снимки и результаты исследований своего пациента смогут все врачи, находясь в любом медучреждении Подмосковья.