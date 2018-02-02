РИАМО - 2 фев. В подмосковном городе Рошаль возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней жительницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«В целях объективного установления всех обстоятельств произошедшего и установления истины следственным отделом по городу Шатуре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней жительницы города Рошаль (часть 4 статьи 111 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 января женщина поступила в больницу в бессознательном состоянии, где в последующем скончалась. Установлено, что продолжительное время она употребляла наркотические средства. На ее теле имелись следы в области запястий и кровоподтеки в области головы, характер и происхождение которых устанавливается.

В материале особо отмечено, что достоверных данных о том, что смерть женщины носит криминальный характер в настоящее время нет, однако в рамках возбужденного уголовного дела у следователей СКР имеется возможность провести более широкий спектр мероприятий (следственных действий), направленных на самое тщательное выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов. Запланировано проведение ряда допросов. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным ряда СМИ, 37-летняя Ирина Москвитина поступила в местную больницу в критическом состоянии с множеством травм от побоев, после чего скончалась. Полицейские позже обнаружили в ее квартире наручники, цепь, палки и множество следов крови. Согласно показаниям соседей, мать была очень строга с Ириной, считая, что она ведет разгульный образ жизни. По предварительным данным, женщина посадила свою дочь на цепь, чтобы та не могла покинуть квартиру.