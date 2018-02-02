РИАМО (ПРОТВИНО) - 2 фев. Бесплатную научно-популярную лекцию о космосе проведут астрономы-любители из Серпухова в подмосковном Протвине, она состоится в Малом зале культурно-досугового центра «Протон» 3 февраля, сообщил Протвинскому информагентству организатор мероприятия, член сообщества «Астрономия в Серпухове» Дмитрий Плясов.

«Третьего февраля в Протвино приедет сообщество «Астрономия в Серпухове» и проведет бесплатную лекцию в КДЦ «Протон», которая состоится в Малом зале в 18:00. Тему лекции протвинцы могут выбрать сами с помощью опроса в социальной сети», – сказал Плясов.

Он добавил, что в настоящий момент из четырех предложенных тем лидирует «Основы астрономии – закономерности движения звезд, планет и комет, как устроен телескоп, как и что в него наблюдать».

По данным агентства, нынешней зимой сообщество «Астрономия в Серпухове» проводит лекции и в других городах Московской области. Их читают не только члены сообщества, но и научный сотрудник отдела пульсарной астрометрии Пущинской Радио-Астрономической обсерватории Андрей Казанцев, популяризатор астрономии и космонавтики, чья деятельность распространяется на всю Россию, блогер Zelenyikot – Виталий Егоров, а также сотрудник Астрономического института РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Зигфридович Вибе.

По сведениям агентства, сообщество «Астрономия в Серпухове» – это команда астрономов-любителей, стремящаяся сделать красоту космоса и радость познания доступной всем желающим. Она приобрела известность благодаря летним открытым астрономическим наблюдениям на Соборной Горе в Серпухове, где каждый желающий мог посмотреть на небесные тела в телескоп, а также бесплатным зимним лекциям о космосе.