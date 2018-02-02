РИАМО - 2 фев. К бесплатному интернету в московских автобусах, трамваях, троллейбусах и на остановках за два года подключились около 6,5 миллионов горожан, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Популярность услуги продолжает расти: в 2017 году Wi-Fi в наземном транспорте воспользовались 3,9 миллиона человек – на 55% больше, чем годом ранее.

«Почти 6,5 миллиона пассажиров воспользовались Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках за два года», - говорится в сообщении.

Как отметил директор службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев, за два года количество интернет-сессий превысило 38 миллионов.

«Все больше пользователей выбирают беспроводной интернет в городском транспорте благодаря стабильному сигналу и удобной авторизации в единой сети MT_FREE», – добавил Ерзамаев.

Первые автобусы с Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года. Сегодня беспроводной сетью оборудован весь наземный городской транспорт, а также наиболее востребованные остановки, расположенные у метро, автовокзалов, железнодорожных платформ и других объектов. В конце 2017 года Wi-Fi также появился в музее «Московский транспорт».

Кроме того, воспользоваться бесплатным интернетом могут и клиенты автостанций ГУП «Мосгортранс», обслуживающих междугородние и международные рейсы. Подключиться к Wi-Fi можно на территории автостанций «Варшавская», «ВДНХ», «Верхние Лихоборы», «Красногвардейская», «Новогиреево», «Орехово», «Теплый Стан», «Тушинская» и Международного вокзала «Южные Ворота».