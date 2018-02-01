РИАМО - 1 фев. Более 300 нарушений устранили на строительных площадках на территории Подмосковья в январе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По результатам надзорных мероприятий в январе Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выявлено 338 нарушений, устранено – 323, что подтвердили повторные проверки», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник ведомства Руслан Тагиев, всего в течение января 2018 года на поднадзорных объектах проведено 242 проверки. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 72 предписания с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 107 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму порядка 14 миллионов рублей.

Большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, отступлением от проектных решений, отсутствием исполнительной, проектной и рабочей документации, а также нарушением требований пожарной безопасности.

«В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2209 объектов, общей площадью 45,74 миллиона квадратных метров», - добавляется в сообщении.