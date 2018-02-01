РИАМО - 1 фев. Госжилинспекция Московской области заставила вернуть жителям дома в подмосковном Жуковском около 250 тысяч рублей переплаты за отопление и содержание жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Управляющая компания «Мой дом» провела перерасчет на сумму около 250 тысяч рублей жителям дома №8 по улице Гризодубовой в Жуковском. Соответствующее предписание выдали сотрудники надзорного ведомства, выявив факт нарушения порядка расчетов платежей за отопление и содержание жилого помещения», - сказал глава надзорного ведомства Вадим Соков.

При проверке обращения жителей дома инспекторы установили: при расчете платы за отопление «Мой дом» применял неверную формулу правил предоставления коммунальных услуг – учитывая, что МКД оборудован индивидуальным тепловым пунктом, а акты ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета по отоплению во всех жилых и нежилых помещениях отсутствовали.

Кроме того, УК применяла тариф на содержание жилого помещения, который не был утвержден на общем собрании собственников. Госжилинспекция выдала предписание о проведении перерасчета по обеим позициям.

«Напоминаю, что управляющая компания обязана провести проверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении собственника жилья. В случае обнаружения ошибки коммунальщики должны сделать перерасчет. Поэтому, если вы сомневаетесь в законности начислений, сначала обращайтесь в УК. Чаще всего в случае обнаружения нарушений или ошибок возражений против перерасчета не бывает», - пояснил Соков.