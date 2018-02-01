РИАМО - 1 фев. По состоянию на декабрь 2017 года Подмосковье вошло в топ-5 регионов по максимальному уровню легальных продаж алкогольной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В четверг в министерстве провели коллегию, на которой подвели итоги 2017 года и озвучили стратегические цели на 2018 год. Участниками мероприятия стали зампред правительства Московской области Александр Чупраков, председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы Сергей Керселян, министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, представители областных центральных исполнительных органов госвласти и производители товаров народного потребления Подмосковья.

«В сфере лицензирования по состоянию на декабрь 2017 года Московская область вошла в пятерку регионов, имеющих максимальный уровень легальных продаж алкогольной продукции. Задача в этой области на следующий год – войти в тройку регионов, имеющих максимальный уровень легальных продаж алкогольной продукции», — сказал Посаженников.

Он добавил, что на 2018 год были поставлены цели в сферах развития торговли, лицензирования, услуг, а также в продолжение выполнения задач в рамках губернаторских программ.

«Запланировано открытие новых банных объектов после реконструкции, продолжение работы по приведению сферы погребения и похоронного дела в соответствие требованиям законодательства, разработка электронной платформы потребительского рынка Московской области, организовать и провести аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов в электронном виде и многое другое», — отметил Посаженников.

Он добавил, что министерство реализует ряд приоритетных проектов в сфере потребительского рынка и услуг, таких как «Социальная скидка Подмосковья 5%», «Ценопад», «Подмосковный фермер», «Эффективное размещение нестационарных объектов», «Алкоконтроль», «100 бань Подмосковья», «Цифровой фермер» и другие.

«В каждом из этих направлений проделана колоссальная работа и достигнуты хорошие результаты. И мы не собираемся останавливаться», — подчеркнул министр.

В рамках коллегии министерства были вручены благодарности участникам (производителям Московской области) VII Торговой сессии Подмосковья, которая прошла в доме правительства региона в конце 2017 года.