РИАМО - 1 фев. Власти Москвы согласовали строительство торгового комплекса и автозаправочной станции на территории поселения Щаповское, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В поселении Щаповское (ТиНАО) построят торговый комплекс и автозаправочную станцию. Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Соответствующие изменения будут внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы», - говорится в сообщении.

Современную автозаправочную станцию компании «Газпром нефть» с объектами придорожного сервиса планируется построить на 51-м километре Варшавского шоссе между Малым московским кольцом и строящейся трассой ЦКАД. Ее площадь составит одну тысячу квадратных метров

На другом земельном участке площадью в пять гектаров, расположенном вблизи деревни Троицкое, запланировано возведение торгового комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров (предельная высота — 20 метров). Помимо торговли, в новом комплексе появятся офисы, отделения банков, объекты общепита и бытового обслуживания.

Проекты изменений в ПЗЗ будут вынесены на публичные слушания.