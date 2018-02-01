РИАМО - 1 фев. Право на торговлю в нестационарных торговых объектах на улицах Москвы продолжает оставаться самым конкурентным направлением электронных аукционов Москвы в первый месяц 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Право торговли в 47 уличных киосках реализованы на единой торговой площадке Москвы за неполный январь 2018 года. В торгах приняли участие 283 претендента, а средняя итоговая стоимость по каждому лоту составила почти 270%. Таким образом, торги по киоскам можно назвать самым конкурентным направлением электронных аукционов Москвы с начала нового года», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, среднемесячная стоимость 1 квадратного метра уличного киоска обойдется предпринимателю в 5,9 тысячи рублей. Высокая активность на торгах по киоскам – в среднем шесть участников на лот – связана с удачной локацией объектов, большая часть из которых расположена в шаговой доступности от метро и МЦК, в местах активного пешеходного трафика.

Самым капиталоемким лотом для инвесторов стало приобретение права торговли в уличном киоске, расположенном на 1-ом Поперечном проезде в трех минутах от метро «ВДНХ» и монорельса «Выставочный центр». За объект боролись 11 участников, в ходе торгов начальная цена лота увеличилась на 2 тысячи процентов.

«В настоящее время на аукционы выставлено право торговли в почти 90 киосках разной специализации. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. С победителем аукциона заключается договор сроком на пять лет», - добавляется в сообщении.