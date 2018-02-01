РИАМО - 1 фев. В городе Дедовск подмосковного городского округа Истра 3 февраля состоится концерт «Путешествие в мир музыки», сообщается на сайте Московской областной филармонии.

«Третьего февраля в 14:00 в Дедовском КДК состоится концерт в рамках детского музыкального абонемента Московской областной филармонии «Путешествие в мир музыки», - говорится в сообщении.

Солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов Людмила Боталова (сопрано), Роман Зорькин (гитара), Артур Назиуллин (кларнет), Олег Калагуров (фортепиано), а также квартет имени А.А. Алябьева (художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Андрей Коваль) исполнят программу «Музыканты шутят».

Эта программа представит классическую музыку с совершенно неожиданной стороны, особенно учитывая то, что композиторы всегда любили пошутить: стоит вспомнить, например, такие произведения, как «Юмореска» Дворжака, шутливые песни Прокофьева, игривые, забавные пьесы Андерсона.

«Даже самые знаменитые произведения в этой программе обретут новое звучание. Слышали ли вы 24-й каприс Паганини в джазовой обработке? В музыке столько удивительного и непредсказуемого», - добавляется в сообщении.