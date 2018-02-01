РИАМО - 1 фев. В Мособлдуме надеются, что после отмены пожизненной дисквалификации 28 российских спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) принесет свои извинения и пригласит, в частности, в Пхенчхан лыжника Александра Легкова, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В числе спортсменов – олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков, который стал серебряным призером сочинских соревнований в 2014 году.

«С самого начала этой истории, было очевидно, что дисквалификация Александра Легкова основывалась на необъективных и надуманных сведениях. Сложно представить, сколько всего пришлось испытать Александру из-за этого. <…> Надеюсь, что теперь МОК принесет свои извинения и пригласит Александра в Пхенчхан. Мы будем болеть за него всей душой!» - сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Он также добавил, что как только узнал новость о Легкове, сразу позвонил ему и поздравил с такой важной победой.

«Александр сказал, что этот день для него как второй день рождения», - подчеркнул парламентарий.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.