РИАМО – 1 фев. Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей, передает в четверг Газета.ru.

«В соответствии с решением суда Белых также будет запрещено занимать посты в органах власти», - говорится в сообщении.

Судья сочла смягчающими обстоятельствами то, что Белых ранее не был судим, имеет несовершеннолетних детей, награжден рядом грамот и наград, в том числе от президента и премьер-министра.

Белых был задержан с поличным при получении взятки в одном из ресторанов Москвы, после чего доставлен в следственный комитет для проведения с ним необходимых следственных действий. Он лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (что соответствует 24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».