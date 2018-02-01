РИАМО - 1 фев. Жители Москвы теперь могут оформить водительские права во всех центрах госуслуг, тем, кто получит удостоверения в феврале, «Мои документы» подарят фирменные автовизитки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С сегодняшнего дня оформить водительские удостоверения можно во всех центрах госуслуг Москвы. Специалисты принимают документы на замену российских прав в случае окончания срока действия, утраты (хищения), смены реквизитов. Они также оформляют водительские удостоверения международного образца», - говорится в сообщении.

Заменить или получить права можно в любом центре госуслуг, независимо от места жительства. Срок их изготовления — девять календарных дней. Готовые удостоверения нужно забрать тоже в «Моих документах». Все, кто оформит права в центрах госуслуг в феврале, получат в подарок фирменные автовизитки.

Флагманский офис оказывает водителям еще одну услугу — регистрирует транспортные средства. Для этого здесь оборудовали площадку для осмотра автомобилей. В дальнейшем зарегистрировать машину можно будет и в других флагманских центрах, которые планируют открыть во всех районах Москвы.

«Сегодня в столице работают 128 офисов «Мои документы». В них более 6,5 тысячи окон приема, число сотрудников превышает семь тысяч человек. Каждый день сюда приходят свыше 70 тысяч горожан, чтобы получить государственные услуги. Только в Москве это можно сделать без выходных с 08:00 до 20:00 и только в Москве среднее время ожидания в очереди — три минуты. В центрах также есть платежные терминалы и банкоматы, детские уголки, комнаты матери и ребенка, аппараты с напитками и едой и Wi-Fi», - заключается в сообщении.