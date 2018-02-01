РИАМО - 1 фев. В январе через портал «Добродел» в Главгосстройнадзор Подмосковья поступило почти 300 обращений от жителей региона, в основном вопросы касались проверки законности строительства и содержания стройплощадок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В январе 2018 года в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 287 обращений от жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев отметил, что чаще всего обращались за помощью к надзорному органу жители Ленинского, Одинцовского и Раменского районов, а также городских округов Люберцы, Красногорск, Чехов и Королев.

В основном вопросы касались проверки законности строительства (102 обращения), содержания строительных площадок (56 обращений), 12 обращений касались качества работы пунктов мойки колес на стройплощадке, 16 - шума при производстве работ, 15 — задержки сроков сдачи объекта, 8 - проведения незаконной реконструкции зданий и незаконной перепланировки помещений, 78 обращений поступили на иные темы.

Кроме того, Главгосстройнадзор Московской области по итогам месяца рассмотрел 589 проектов ответов, 464 из которых поступили от администраций муниципальных образований, 89 от территориальных отделов ведомства, 18 от иных органов исполнительной власти, на доработку направлены 18 проектов ответов. За месяц успешно решены проблемы по 254 обращениям.

Тагиев добавил, что все вопросы, связанные с разъяснением законодательных и нормативных актов, не остались без ответа.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.

Кроме того, на портале проводятся опросы, в частности, жители выбирают региональные и муниципальные дороги, на которых будет проведен ремонт.