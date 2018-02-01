РИАМО - 1 фев. Лыжник Александр Легков, который ранее был реабилитирован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), рассказал, что это известие стало для него вторым днем рождения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

Легков приехал в спортивный комплекс Пересвет в Сергиево-Посадском районе, где проходили лыжные соревнования группы компаний «Россети». На церемонии награждения Легков поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот непростой период жизни.

«Я обязательно скажу вам свое решение по поводу дальнейших выступлений и соревнований. Сейчас мне просто нужно время, чтобы пережить эту новость. Это второй день рождения», — сказал Легков.

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев приехал в Пересвет поздравить Легкова и подчеркнул, что ни на минуту не сомневался в честности спортсмена.

Ранее CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд признал представленные доказательства вины спортсменов недостаточными для установления того, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их личные результаты на Олимпиаде – 2014 остались в силе.