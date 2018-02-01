РИАМО - 1 фев. За резидентными разрешениями, которые позволяют водителю бесплатно оставлять машину на уличных парковках своего района, в январе обратились более 4 тысяч жителей столицы, сообщается на сайте Московского паркинга.

«Более 4 тысяч столичных горожан в течение января обратились за резидентными парковочными решениями в районные центры госуслуг или через портал mos.ru. Среди тех, кто решил посетить многофункциональный центр, наибольшей популярностью пользовался центр района Хамовники. Туда, по данным на 30 января, обратились 311 человек. На втором месте по посещаемости – центр Мещанского района, на третьем – Басманного (153 и 149 посетителей соответственно)», — говорится в сообщении.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки. Резидент может подать заявление на оформление нового разрешения не ранее, чем за два месяца до окончания действия предыдущего.